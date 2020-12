Der Missbrauchskomplex Münster weitet sich nach Österreich aus.

Wie die Staatsanwaltschaften Klagenfurt und Köln sowie die Polizei in Münster und in Oberösterreich mitteilten, wurden Anfang Dezember zwei Männer wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern festgenommen. Sie sind 24 und 44 Jahre alt und befinden sich in Untersuchungshaft. Laut Mitteilung haben sie die Vorwürfe eingeräumt. Der 44-Jähriger aus Kärnten soll demnach einen heute Zehnjährigen aus seinem Bekanntenkreis von März 2019 bis Dezember 2020 mehrfach schwere sexuelle Gewalt angetan haben. Fotos und Videos davon verbreitete er in Chats gemeinsam mit dem Hauptbeschuldigten aus Münster. Der zweite Festgenommene ist ein Bekannter des Kärntners. Dem Deutsche mit Wohnsitz in Österreich werden ebenfalls Verbrechen an dem Kind vorgeworfen. Zudem sollen beide im gleichen Zeitraum einen neunjährigen Jungen sexuell gequält und vergewaltigt haben.



Auf die Spur nach Österreich kamen die Ermittler über das Handy des 27-jährigen Hauptbeschuldigten aus Münster. Zu sehen waren darauf Bilder der Straftaten an dem bis dahin unbekannten Kind und dem bis dahin unbekannten Mann. Die Ermittlungen in dem Komplex laufen bundesweit laufen gegen bislang mindestens 20 Beschuldigte. Einer stammt aus Frankreich.

Diese Nachricht wurde am 15.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.