Vor dem Landgericht Münster hat ein Prozess gegen mehrere Personen wegen schwerer sexueller Straftaten wie Vergewaltigung und Missbrauch von Kindern begonnen.

Als Täter sind vier Männer angeklagt, darunter als Hauptverdächtiger ein 27-jähriger IT-Fachmann aus Münster. Prozessauftakt war am gesterigen Donnerstag. Heute wurde der Prozess fortgesetzt. Den Männern werden über längere Zeiträume hinweg Verbrechen vorgeworfen. Im Mittelpunkt stehen drei Tage und zwei Nächte im April, als die Männer zwei Jungen in einer Gartenlaube immer wieder schwer vergewaltigt und misshandelt haben sollen, um, "man mag es kaum sagen, eine Art Geburtstagsparty zu feiern", berichtete DLF-Korrespondent Moritz Küpper. Bei einem der Opfer handelt es sich um einen heute elfjährigen Jungen, den Stiefsohn des Hauptangeklagten. Die Anklage umfasst allein hier 26 Straftaten über zwei Jahre hinweg. Der Junge soll teilweise mit K.O.-Tropfen gefügig gemacht worden sein. Darüber hinaus habe er den Jungen anderen Tätern zur Vergewaltigung angeboten und sei mit ihm dazu durch ganz Deutschland gefahren.

Als IT-Fachmann die Daten gut verschlüsselt

Die Gewalt wurde von den Tatverdächtigen fast immer gefilmt. Rund 400 Terabyte an Daten wurden sichergestellt. Der 27-Jährigen soll einen eigenen Serverraum unterhalten haben. Die gefilmten Taten seien teilweise so brutal, dass selbst erfahrene Beamte nicht viele von ihnen an einem Stück anschauen und auswerten können, führte die Journalisten Ann-Marlen Hoolt im WDR aus. Auch deshalb verzögere sich die polizeiliche Auswertung der Daten. Hinzu komme, dass der Angeklagte aufgrund seines Berufs gewusst habe, wie man Daten besonders sicher verpacke. Die Verschlüsselungen seien von den Behörden vielfach noch nicht geknackt worden. Die angeklagten Taten indes, so Moritz Küpper, seien offenbar gut genug dokumentiert, sodass die Anklage hoffe, dem elfjährigen Kind ersparen zu können, diese "unglaublichen Taten" noch einmal vor Gericht rekapitulieren zu müssen.

Mutter des Hauptverdächtigen wegen Beihilfe angeklagt

Wegen Beihilfe ist die Mutter des mutmaßlichen Haupttäters ebenfalls angeklagt. Sie soll den Männern ihre Gartenhütte in Münster überlassen haben in dem Wissen, was dort geschehen sollte. Was die Staatsanwaltschaft den Männern genau vorwirft, soll die Öffentlichkeit zum Schutz der Opfer nicht im Detail erfahren. Zu grausam, zu explizit sind die auf 25 Seiten geschilderten Tatvorwürfe, die die Staatsanwaltschaft auf Antrag der Nebenklagevertreter an diesem ersten Prozesstag hinter verschlossenen Türen vorträgt.



Es sind zunächst 29 Verhandlungstage bis Ende Februar vorgesehen.

Schon an diesem Freitag geht es weiter. Dann sollen die Angeklagten die Möglichkeit bekommen, sich zu den Vorwürfen zu äußern. Auch davon wird das Gericht die Öffentlichkeit ausschließen. Während der Ermittlungen haben die Beschuldigten bisher geschwiegen.

Bisher rund 30 Tatverdächtige im Missbrauchskomplex Münster

Für die Ermittler gilt der 27-Jährige als Schlüsselfigur in einem Tat-Komplex mit zahlreichen Opfern und Beschuldigten aus mehreren Bundesländern. Die Ermittlungen dauern an. Allein die Staatsanwaltschaft Münster hat bereits mehrere Anklagen gegen insgesamt neun Personen erhoben. Vergangene Woche war der erste Prozess eröffnet worden. Insgesamt gibt es im sogenannten "Missbrauchskomplex Münster" bisher rund 30 Tatverdächtige.



Heute wurde ein weiterer Verdächtiger verhaftet. Dem Mann (35) aus Heiligenhaus bei Düsseldorf wird vorgeworfen, zwischen September und November 2019 einen heute elf Jahre alten Jungen in drei Fällen schwer sexuelle Gewalt angetan zu haben. Bei dem Opfer handelt es sich laut Staatsanwaltschaft um den Sohn der Lebensgefährtin des Hauptverdächtigen (27) in dem Missbrauchsfall.

Journalistenverband fordert mehr Reporter zuzulassen

Journalistinnen und Journalisten fordern mehr Transparenz und bessere Bedingungen für die Berichterstattung über den Missbrauchsprozess am Landgericht Münster. Bei der juristischen Aufarbeitung eines der größten deutschen Missbrauchsfälle seien die Arbeitsmöglichkeiten von Journalisten sehr beschränkt, kritisierte die Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union (dju) in ver.di NRW in Düsseldorf. So habe das Gericht unter Hinweis auf die Corona-Pandemie und die geltenden Abstands- und Hygieneregeln zunächst nur zwei Kamerateams und fünf Berichterstattern den Zutritt zum Verhandlungssaal genehmigt.

