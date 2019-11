Mexiko-Stadt hat wegen zunehmender sexueller Gewalt den Alarmzustand ausgerufen.

Dadurch werde die Aufmerksamkeit für das Thema gesteigert und der Kampf dagegen werde verbessert, sagte Bürgermeisterin Sheinbaum in einer Videobotschaft.



Straflosigkeit bei Angriffen auf Frauen hatte wiederholt zu Protesten in Mexiko-Stadt geführt. Dazu gehörten mehrere Fälle von mutmaßlicher Vergewaltigung durch Polizisten. Eine der Forderungen auf den Demonstrationen war die Ausrufung des Alarmzustands, wie es ihn in anderen mexikanischen Städten bereits gibt.