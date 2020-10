Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Rörig, hat verpflichtende Schutzkonzepte an Schulen gegen sexuellen Missbrauch gefordert.

Nur 16 Prozent der Schulen wendeten derzeit solche Schutzkonzepte an, sagte Rörig auf einer Tagung in Berlin. Diese seien jedoch eine Voraussetzung dafür, dass man unter den Mädchen und Jungen Opfer von Missbrauch erkenne.



Freiwilligkeit führe in dieser Frage nicht zum Ziel, fügte Rörig hinzu. Daher rufe er die Kultusminister auf, die Schulen gesetzlich in die Pflicht zu nehmen. Zur Bewältigung dieser Aufgabe müssten sie jedoch auch mit mehr Personal ausgestattet werden.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.