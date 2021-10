Einen Tag nach der Vorstellung einer Studie über massenhafte sexuelle Gewalt an Kindern in der katholischen Kirche Frankreichs hat sich Papst Franziskus nun auch persönlich geäußert.

Bei einer Generalaudienz sagte er, er sei beschämt über über die viel zu lang andauernde Unfähigkeit der Kirche, die Betroffenen ins Zentrum der Aufmerksamkeit zu stellen. Den Opfern drücke er seine Trauer und seinen Schmerz wegen der erlittenen Traumata aus. Der Papst ermutigte Bischöfe, Obere und Ordensleute, weiterhin alles zu unternehmen, damit sich Ähnliches nicht wiederhole. Bereits gestern hatte ein Vatikansprecher das Bedauern des Papstes ausgedrückt.



Gestern war in Frankreich der Bericht einer unabhängigen Untersuchungskommission zur sexualisierten Gewalt in der katholischen Kirche veröffentlicht worden. Demnach haben sich zwischen 1950 und 2020 rund 3.000 Priester und Ordensleute an Kindern vergangen. Insgesamt seien 333.000 Minderjährige Opfer sexualisierter Gewalt geworden.

