Sensibilisierungskampagne geplant

Alle Bürgerinnen und Bürger müssten lernen, den Gedanken zuzulassen, dass es solche Verbrechen auch in ihrer direkten Umgebung gebe, sagte die Grünen-Politikerin der Zeitung " Die Welt ". Jeder Mensch kenne wahrscheinlich Kinder und Jugendliche, die betroffen oder in der Vergangenheit Opfer gewesen seien. Auch Täterinnen und Täter befänden sich mit hoher Wahrscheinlichkeit im Umfeld von jedem von uns, führte Claus aus. Erst wenn man sich dies eingestehe, fange man an, zu handeln.