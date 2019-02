Gerade ist der vielbeachtete Gipfel im Vatikan zum Missbrauch in der katholischen Kirche zu Ende gegangen, da gibt es ein Urteil gegen einen ihrer führenden Vertreter: Der australische Kurienkardinal George Pell ist wegen Kindesmissbrauchs verurteilt worden. Er wurde für schuldig befunden, sich an zwei Minderjährigen vergangen zu haben.

Das Urteil gegen den 77-Jährigen war bereits im Dezember gefallen, aber bislang unter Verschluss gehalten worden. Das teilten Gerichtsvertreter in Melbourne mit. Das Strafmaß muss noch festgelegt werden. Pell wurde für Übergriffe auf zwei Sängerknaben in der Saint Patrick's Kathedrale in Melbourne in den 1990er Jahren schuldig gesprochen. Der Kardinal wies über seine Anwälte noch einmal alle Vorwürfe zurück.



Der Australier ist der bislang ranghöchste katholische Geistliche, der wegen Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs verurteilt wurde. Der Vatikan hatte Pell im Juli vor zwei Jahren für die Dauer des Verfahrens von seinem Amt als Finanzchef freigestellt.



Am Wochenende hatte Papst Franziskus ein hartes Durchgreifen der katholischen Kirche gegen sexuellen Missbrauch und dessen Vertuschung versprochen. In seiner Ansprache zum Abschluss der Missbrauchskonferenz im Vatikan sagte Franziskus, künftig dürfe kein einziger Fall wie in der Vergangenheit vertuscht werden. Die Kirche werde keine Mühe scheuen, die Täter der Justiz zu übergeben. Nötig sei ein Mentalitätswechsel. An die Stelle einer Haltung, der es um die Verteidigung der Institution gehe, müsse den Opfern Vorrang gegeben werden, so der Papst weiter.