Das Bistum Limburg hat in der Frankfurter Paulskirche die Ergebnisse eines Aufarbeitungsberichts zu sexuellem Missbrauch vorgelegt.

Der Vorsitzende der katholischen deutschen Bischofskonferenz, Bätzing und die Präsidentin der Diözesanversammlung, Schillai, überreichten gemeinsam ein Exemplar des Berichts an einen Vertreter der Opfer. Im Auftrag des Bistums hatten seit September 70 Fachleute Konsequenzen aus der Missbrauchsstudie der Bischofskonferenz aus dem Jahr 2018 erörtert. Sie hörten Betroffene an, sichteten Personalakten und erarbeiteten Maßnahmen gegen sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch.

"Weniger großes Machtgefälle"

Bätzing sagte, im Anblick etwa des "Desasters" bei der Führung früherer Personalakten werde es in diesem Bereich Verbesserungen geben. Zudem kündigte er eine "Gleichstellungsordnung" im Bistum und "ein weniger großes Machtgefälle" in der Kirche an. "Es muss nun zu Maßnahmen kommen, die wehtun und Diskussionen auslösen", betonte Bätzing.



Ziel des Projekts war, "dass sexueller Missbrauch an Minderjährigen und Schutzbefohlenen im Verantwortungsbereich des Bistums Limburg verhindert und [...] gehandelt wird." Als Konsequenz aus dem Bericht soll nun für drei Jahre eine unabhängige diözesane Kommission eingesetzt werden, um Maßnahmen zu koordinieren. Zwei Vertreter der Betroffenen sollen in das Gremium berufen werden.

Lob der unabhängigen Projekt-Beobachterin

Die unabhängige Projekt-Beobachterin Burgsmüller lobte die Bemühungen. Die Teilnehmenden hätten einen "Aufbruch" begonnen und der harten Kultur des Verschweigens im Bistum Limburg ihre Arbeitsergebnisse entgegengesetzt. Viele davon seien geeignet, die autoritär klerikalen Strukturen der katholischen Kirche zu verändern.



Die Juristin warb für eine Umkehr der Kommunikation mit den Opfern. Es sei wichtig, dass nicht die Betroffenen wie Bittsteller auftreten müssten, sondern dass das Bistum und der Bischof die Betroffenen um ein Gespräch bäten, heißt es in der Stellungnahme.