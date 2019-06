Die Evangelische Kirche in Deutschland richtet zum 1. Juli eine unabhängige zentrale Anlaufstelle zum sexuellen Missbrauch ein.

Betroffene von sexualisierter Gewalt in Kirche oder Diakonie könnten dort im geschützten Rahmen mit Experten für die Opfer-Betreuung sprechen, teilte die EKD in Hannover mit. Dazu habe man einen Vertrag mit einer externen Beratungsstelle geschlossen. Das Angebot ergänze ähnliche Einrichtungen in einigen Landeskirchen.



Die geplante neue Anlaufstelle ist Teil eines 11-Punkte-Handlungsplans, den die Synode der EKD im vergangenen November in Würzburg verabschiedet hatte.