Die Diskussion um den Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki zieht weite Kreise. Zuletzt hatte der Vatikan Woelkis Verhalten bei der Aufklärung von Fällen sexuellen Missbrauchs im Erzbistum Köln verteidigt - was mehrere Kirchenrechtler erstaunt. Kritiker werfen dem 64-Jährigen vor, den Aufarbeitungs-Prozess zu verschleppen. Selbst der Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Georg Bätzing, hat inzwischen zu verstehen gegeben, dass er Woelkis Vorgehen nicht gut heißt.

Was in Köln derzeit geschehe, entblöße nur "das hässliche Gesicht der Kirche", sagte Lisa Kötter, Mitinitiatorin der Bewegung Maria 2.0, einer Protesbewegung von Frauen in der katholischen Kirche. Denn es sei nicht nur Kardinal Woelki, der mauere. Es sei das System, das derzeit genau zeige, wie es funktioniere. Die katholische Kirche sei ein autoritäres System, das sich nicht in der Begründungspflicht sehe. Schweigen sei eine mächtige Waffe der Kirche, mit dem Ziel, Gras über die Sache wachsen zu lassen. "Die Kirche hat ja viel Zeit."

Selbst wenn Woelki zurückträte, wäre dies nur symbolhaft. "Vielleicht wäre es für viele Betroffene eine Genugtuung", am System würde es aber nichts ändern, betonte Kötter. Das zeige auch die verteidigende Reaktion aus Rom.

Ein Neuanfang bei der Aufarbeitung von Missbrauch würde eine Erschütterung des ganzen jahrhundertealten Systems der Kirche bedeuten. Doch dies "wäre ein absoluter Machtverlust derer, die jetzt Macht haben", machte Kötter deutlich. Dabei ginge es auch um unglaublich viel Geld: "In Deutschland haben Bischöfe Macht und Geld und Einfluss zu verlieren".

Die Kirche verharre weiter in einem monarchischen System des 19 Jahrhunderts. "Da gibt es keine Transparenz. Da gibt es ein System von Autorität und Gehorsam. Die Loyalitätspflicht ist gegen das eigenen Gewissen zu wahren. Das verlangt die Kirche." Nur langsam werde man nun mutiger in der Kirche, weil man merke, dass die Öffentlichkeit schütze.

