Bundesjustizministerin Lambrecht, SPD, hat Sportvereine aufgefordert, jeden Fall von sexuellem Missbrauch anzuzeigen.

Sie sagte, derartige Straftaten seien keine interne Angelegenheit. Täter müssten sich vor Gericht verantworten. Im Sport, wo es Abhängigkeiten und Leistungsdruck gebe, steige die Gefahr von Übergriffen, so Lambrecht. - Vor kurzem war eine Studie der Universitätsklinik Ulm bekannt geworden, derzufolge es in Sportvereinen fast doppelt so viele Fälle gibt wie in der Kirche: etwa 200.000.