Eine Expertenkommission hat die Evangelische Kirche aufgefordert, sexuellen Missbrauch in ihren Reihen wissenschaftlich aufarbeiten zu lassen.

Die Vorsitzende der Kommission, Andresen, erklärte, es gebe Hinweise, dass Täter geschützt worden seien und Missbrauchsfälle strukturelle Ursachen hätten. Deshalb müsse die Evangelische Kirche - wie auch schon die Katholische - eine unabhängige Studie in Auftrag geben.



Die Kommission zur unabhängigen Aufarbeitung sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen ist seit Anfang 2016 tätig und hat unter anderem mit Betroffenen gesprochen. Das Gremium fordert Entschädigungen und Einblick in Akten und Archive.



In der kommenden Woche will sich die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland mit dem Thema befassen.