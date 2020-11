Erstmals in Deutschland ist ein unabhängig und ohne Einschränkungen erstelltes Gutachten über den Umgang eines katholischen Bistums mit Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs veröffentlicht worden.

Das Gutachten der Münchner Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl wirft mehreren ehemaligen Bischöfen des Bistums Aachen vor, mehr am Schutz der Täter interessiert gewesen zu sein als an der Fürsorge für die Opfer. Insgesamt fanden die Gutachter bei ihren Recherchen Hinweise auf 175 Missbrauchsopfer in den Jahren 1965 bis 2019. Die meisten von ihnen seien Jungen zwischen acht und 14 Jahren gewesen. In mehreren Fällen seien Priester, die sich des Missbrauchs schuldig gemacht und zum Teil auch Haftstrafen abgesessen hätten, wieder in Gemeinden eingesetzt worden. Dort hätten sie dann teilweise erneut Kinder missbraucht.

Persönliche Mitverantwortung bei mehreren Geistlichen

Als Grund für die Reaktion der Bistumsführung auf die Missbrauchsfälle nennen die Gutachter systemische Ursachen - etwa die quasi unangreifbare Stellung des Priesters im Katholizismus als Mittler zwischen Mensch und Gott sowie das problematische Verhältnis der Kirche zur Sexualität. Persönliche Mitverantwortung sehen die Experten bei mehreren früheren Aachener Bischöfen, unter ihnen Bischof Mussinghoff, der bis 2015 an der Spitze des Bistums stand. Weiter heißt es, die Akten der Diözese wiesen auffällige Lücken auf, in einem Fall könne es eine gezielte Säuberung gegeben haben.

Gutachten nicht unumstritten

Die Diözese hatte das Gutachten im Sommer 2019 in Auftrag gegeben, um etwaige Vertuschungen ehemaliger und aktiver Entscheidungsträger aufzuklären und strukturelle Fehler offenzulegen. Das Erzbistum Köln hatte ein ähnliches Gutachten bei der Münchner Kanzlei in Auftrag gegeben, die Veröffentlichung dann aber wegen angeblicher methodischer Mängel abgesagt und einen anderen Rechtsexperten mit der Untersuchung beauftragt. Auch mehrere ehemalige Aachener Geistliche hatten die Münchner Anwälte im Vorfeld kritisiert und gefordert, das Gutachten aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht zu veröffentlichen. Der amtierende Aachener Bischof Dieser will sich zu einem späteren Zeitpunkt zu den Ergebnissen äußern.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.