Die US-Bundesjustiz hat Ermittlungen zu Missbrauchsvorwürfen in der katholischen Kirche im Bundesstaat Pennsylvania eingeleitet.

Medienberichten zufolge wurden mehrere Vorladungen an Bistümer versandt, in denen unter anderem Einsicht in vertrauliche Akten verlangt wird. Das Erzbistum Philadelphia erklärte, man werde mit dem US-Justizministerium zusammenarbeiten. Es sind die ersten Ermittlungen zu Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche in den USA auf Bundesebene.



Einem Geschworenengremium zufolge haben im US-Bundesstaat Pennsylvania über Jahrzehnte hinweg mehr als 300 katholische Priester mindestens 1.000 Minderjährige sexuell missbraucht. Der zuständige Generalstaatsanwalt sprach von einer "jahrzehntelangen Vertuschung" durch ranghohe Kirchenobere in Pennsylvania und im Vatikan in Rom.