In Australien hat der Berufungsprozess gegen den früheren Erzbischof von Melbourne, Pell, begonnen.

Der vor einem Jahr wegen sexuellen Missbrauchs verurteilte Kardinal will vor dem höchsten Gericht in Canberra seinen Freispruch erwirken. Die Verhandlung ist für zwei Tage angesetzt. Der ehemalige Finanzchef des Vatikan ist der ranghöchste Geistliche in der Geschichte der katholischen Kirche, der wegen Kindesmissbrauchs verurteilt worden war. Er hat nach Erkenntnissen der Richter in den 90er Jahren Jungen missbraucht und war deswegen zu sechs Jahren Haft verurteilt worden.



Pell erschien nicht zu dem Prozess. Der Kardinal sitzt in einem Hochsicherheitsgefängnis in der Nähe von Melbourne. Zum Auftakt der Verhandlung demonstrierten sowohl Unterstützer als auch Gegner des Kardinals vor dem Gerichtsgebäude.