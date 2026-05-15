Fußball-WM

Anfang des Monats hatte Popsängerin Shakira an der Copacabana in Rio de Janeiro ein Gratis-Freiluftkonzert gegeben. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Silvia Izquierdo)

Die Auftritte sollen in der Halbzeitpause des Endspiels am 19. Juli stattfinden. Es ist die erste Show dieser Art in einem WM-Finale. Das wichtigste Spiel des Turniers wird diesmal im Met-Life-Stadium in East Rutherford in der Nähe von New York ausgetragen. Das Pausen-Programm erinnert an die traditionellen Shows beim Super Bowl der amerikanischen Football-Liga NFL.

Die Weltmeisterschaft findet ab Mitte Juni in den USA, Kanada und Mexiko statt. Der offizielle WM-Song "Dai Dai" stammt ebenfalls von Shakira sowie dem nigerianischen Sänger Burna Boy. Darin werden neben früheren und aktuellen Stars wie Pelé, Diego Maradona, Lionel Messi und Kylian Mbappé auch große Fußballnationen erwähnt.

Bereits 2010 hatte die kolumbianische Sängerin den offiziellen Song zur Weltmeisterschaft in Südafrika beigesteuert. Sie sang "Waka Waka" zusammen mit der südafrikanischen Band "Freshlyground".

Diese Nachricht wurde am 15.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.