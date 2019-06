An der Spitze des US-Verteidigungsministeriums gibt es erneut einen Wechsel.

Wie Präsident Trump twitterte, verzichtet der geschäftsführende Ressortchef Shanahan darauf, den Nominierungsprozess im Parlament weiterzuverfolgen. Dieser wolle mehr Zeit mit seiner Familie verbringen, gab Trump als Begründung an. Er hatte Shanahan erst vor einigen Wochen nominiert.



Neuer und zunächst ebenfalls kommissarischer Chef des Pentagon soll nun Mark Esper werden. Er ist bisher "Secretary of the Army" und damit der hochrangigste Zivilist im US-Heer, der direkt dem Verteidigungsminister unterstellt ist.