Der Tory-Politiker Grant Shapps auf dem Weg zu seiner Ernennung zum neuen britischen Innenminister. (AP / Alberto Pezzali)

Das teilte die britische Regierungschefin Truss auf Twitter mit. Damit gibt es innerhalb einer Woche den zweiten Wechsel im britischen Kabinett. Am Freitag hatte Truss Finanzminister Kwarteng entlassen und durch den früheren Außenminister Hunt ersetzt. Sowohl Shapps als auch Hunt werden zum moderaten Teil der konservativen Partei gerechnet. Die zurückgetretene Innenministerin Braverman zählt zum rechten Flügel der Tories. Sie hatte immer wieder mit Plänen für ein härteres Vorgehen bei Abschiebungen die Öffentlichkeit gesucht. In ihrem Rücktrittsschreiben an Premierministerin Truss gibt sie einen Formfehler als Grund für ihre Entscheidung an, schreibt aber weiter, sie sei besorgt über den Kurs der Regierung, weil Wahlversprechen gebrochen worden seien.

Die britische Premierministerin Truss steht zurzeit unter großem politischen Druck. Sie hatte mit geplanten Steuererleichterungen ein Finanzchaos ausgelöst und die Entscheidungen kurzfristig zurückgenommen.

