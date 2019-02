Am Vorabend des Super Bowls ist Shaquem Griffin bei einer Gala der National Football League (NFL) mit dem "Game Changer Award" ausgezeichnet worden. Der 23-Jährige ist der erste Sportler mit nur einer Hand, der in der Liga spielt.

Mit der zum zweiten Mal vergebenen Auszeichnung will die NFL Menschen ehren, die positiv zum Footballsport und ihrer Gemeinschaft beitragen. "Ich fühle mich geehrt, bei euch zu sein", sagte Griffin bei der Gala in Atlanta. An alle, die Träume und große Erwartungen in ihrem Leben haben, wolle er eine Botschaft senden: "Lasst Negativität nicht diktieren, wer ihr sein werdet".



Griffins linke Hand wurde ihm im Alter von vier Jahren amputiert. An seinem Traum von der Karriere als American-Football-Profi hielt er dennoch fest - und erfüllte ihn in dieser Saison. Für die Seattle Seahawks lief Griffin in acht Spielen auf.