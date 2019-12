Daimler und BMW geben ihren Carsharing-Dienst "Share Now" in Nordamerika auf.

Er wird nach Angaben der beiden Konzerne Ende Februar 2020 eingestellt. Als Grund werden ein zu geringer Kundenzuspruch sowie schwierige Bedingungen genannt: Es gebe einen starken Wettbewerb, hohe Betriebskosten und eine mangelnde Infrastruktur zur Unterstützung neuer Technologien.



Daimler und BMW hatten ihre Marken "Car2Go" und "Drive Now" zu "Share Now" fusioniert. Das Unternehmen war in Großstädten in den USA und Kanada vertreten. Künftig will es sich den Angaben zufolge auf Europa konzentrieren.