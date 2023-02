Shell erzielt 2022 Rekordergebnis. (picture alliance / dpa / Andy Rain)

Der Gewinn stieg auf 39,87 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen in Den Haag mitteilte. Damit verdoppelte sich der Ertrag innerhalb eines Jahres in etwa. Shell kündigte ein weiteres Programm zum Rückkauf von Aktien in Höhe von vier Milliarden Dollar an.

Am Dienstag hatte bereits der US-Ölkonzern ExxonMobil einen Rekordgewinn von 55,7 Milliarden Dollar bekanntgegeben.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.