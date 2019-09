Shell plant wegen des Klimawandels einen Umbau.

Zwar wolle das Unternehmen am Ölgeschäft festhalten, in Zukunft aber auch in den Kreis der drei weltgrößten Investoren in erneuerbare Energien aufrücken, sagte Konzernchef van Beurden der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Shell bereite sich damit auf erwartete Verhaltensänderungen der Verbraucher wegen des Klimawandels vor. Das britisch-niederländische Unternehmen ist Europas führender Ölkonzern.