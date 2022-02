Das Logo von Shell, eine stilisierte gelbe Muschel auf rotem Grund (picture alliance / dpa / Andy Rain)

Das teilte Shell in einer Mitteilung an die Londoner Börse mit. Betroffen ist demnach unter anderem eine 50-prozentige Beteiligung am Ölfeld Salim in Westsibirien. Weiter hieß es, man habe die Absicht, die Beteiligung an der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 zu beenden. Shell ist eines von fünf Energieunternehmen, die an der umstritten Pipeline zwischen Russland und Deutschland beteiligt sind.

Konzernchef van Beurden erklärte, man sei schockiert über die Toten in der Ukraine.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.