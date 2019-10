Jugendliche in Deutschland haben einer Studie zufolge die größte Sorge vor Umweltzerstörungen. Das ergab eine repräsentative Befragung des Energieunternehmens Shell unter 12- bis 25-Jährigen. Demnach gaben 70 Prozent der Teilnehmenden an, das Thema mache ihnen Angst. An Platz zwei und drei folgen die Angst vor Terroranschlägen und vor dem Klimawandel.

Insgesamt blickt die Mehrheit der Jugendlichen aber eher positiv in die Zukunft. Die Zufriedenheit mit der Demokratie nimmt zu, vor allem in Ostdeutschland. Während sie 2015 noch bei gut 50 Prozent lag, stieg sie nun auf zwei Drittel.

Empfänglichkeit für populistische Thesen

Allerdings kritisieren zwei Drittel der Befragten, dass die Politik sich nicht um ihre Belange kümmere. Der Studie zufolge wächst die Empfänglichkeit für politischen Populismus. Rund ein Drittel der Jugendlichen übernimmt einzelne populistische Positionen, neun Prozent stimmen rechtspopulistischen Positionen insgesamt zu.



Mehr als zwei Drittel gaben an, dass man nichts Negatives über Ausländer sagen darf, ohne als Rassist zu gelten. Graduell seien Jugendliche aus Westdeutschland und höher gebildete eher weltoffener als Jugendliche aus Ostdeutschland und weniger gebildete, hieß es.

Umweltbewusstes Leben wird wichtiger

Auch bei der Frage nach Werten, die jungen Menschen wichtig sind, zeigt sich die Bedeutung von Umweltthemen: Die Autoren der Studie betonen, dass im Vergleich zum Jahr 2002 besonders der Wert umweltbewusstes Leben an Bedeutung gewonnen habe (71 Prozent bejahen ihn 2019 / 2002: 60 Prozent). Einen ähnlichen Bedeutungszuwachs hat demnach der Wert politisches Engagement erfahren (2019: 34 Prozent / 2002: 22 Prozent).



Bundesjugendministerin Giffey sagte, die Jugendlichen forderten zu Recht, dass ihnen nicht nur zugehört werde, sondern dass ihre Forderungen auch Folgen hätten. Dieses Vertrauen dürfe die Politik nicht verspielen.



Für die Shell-Studie wurden diesmal 2.572 junge Menschen befragt.