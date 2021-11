Der britisch-niederländische Öl- und Gaskonzern Shell. (picture alliance / dpa / Andy Rain)

Wirtschaftsminister Blok teilte mit, er sei unangenehm überrascht. Er bedauere die Pläne des Unternehmens zutiefst. Die Regierung sei bereits in Gesprächen mit Shell über die Folgen für Arbeitsplätze, Investitionen und Nachhaltigkeit. All dies sei immens wichtig. Der niederländische Wirtschaftsverband VNO-NCW sprach von einem gewaltigen "Aderlass" für das Land.

Rechtlich registriert ist das Unternehmen schon in Großbritannien. Der Konzern will sich außerdem von seinem Namenszusatz "Königlich Niederländisch" trennen und statt "Royal Dutch Shell" nur noch Shell heißen.

Konzernchef Mackenzie erklärte, die Pläne dienten einer einfacheren Struktur und der größeren Wettbewerbsfähigkeit. Die Verlegung des Steuersitzes werde dafür sorgen, dass Shell "besser positioniert sein wird, um seine Chancen zu nutzen und eine führende Rolle bei der Energiewende zu spielen". Die Aktionäre müssen am 10. Dezember über das Vorhaben befinden.

Im Mai hatten Klimaschützer vor einem Gericht in Den Haag einen historischen Erfolg gegen Shell erzielt. Das Gericht verpflichtete den Energieriesen zu mehr Klimaschutz und ordnete konkrete Reduktionsziele bis 2030 an; Shell kündigte Berufung an.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.