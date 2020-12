Ein chinesisches Gericht hat zehn Hongkonger Demokratie-Aktivisten wegen illegalen Grenzübertritts zu Haftstrafen zwischen sieben Monaten und drei Jahren verurteilt.

Die Angeklagten hatten versucht, mit dem Boot aus Hongkong zu fliehen. Dabei waren sie festgenommen worden. Das Gericht in der Stadt Shenzhen teilte mit, zwei der Verurteilten hätten den Grenzübertritt organisiert. Ihre Strafe sei entsprechend höher ausgefallen. Alle zehn müssten zudem Geldstrafen zahlen.



Unter den Angeklagten ist auch Andy Li, eine prominente Figur der Demokratiebewegung. Zum Prozessauftakt am Montag hatten sich laut Presseberichten Diplomaten aus mehreren westlichen Staaten, darunter auch Deutschland, vor dem Gerichtsgebäude versammelt. Ihnen wurde der Zutritt jedoch verwehrt. Die US-Botschaft in Peking rief die chinesische Regierung zur Freilassung der Angeklagten auf.



Mit dem Ende Juni erlassenen Gesetz hatte Peking auf die seit mehr als einem Jahr andauernden Demonstrationen in Hongkong für mehr Demokratie reagiert. Der Westen betrachtet es als Verstoß gegen das für die Sonderverwaltungszone vereinbarte Prinzip "ein Land - zwei Systeme".

