Hommage an James Bond

Die britische Sängerin Shirley Bassey bei der Weltpremiere des James Bond Films "Spectre" in London, 2015 (picture alliance / dpa / Andy Rain)

Am 4. Oktober wird die 85-Jährige in der Londoner Royal Albert Hall bei einer Gala zum 60. Jubiläum der James-Bond-Filme auftreten. Bassey sang die Titellieder für die 007-Filmklassiker "Goldfinger" (1964), "Diamonds Are Forever" (1971, deutscher Titel: "Diamantenfieber") und "Moonraker" (1979). Schon zu Jahresbeginn hatte die Sängerin ihren Ruhestand unterbrochen, um bei der Verleihung der als Baftas bekannten Britischen Filmpreise "Diamonds Are Forever" zu singen.

Am 5. Oktober 1962 feierte der erste James-Bond-Film "Dr. No" (deutscher Titel: "James Bond - 007 jagt Dr. No") mit Sean Connery in London seine Weltpremiere.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.