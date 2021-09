Die Finalisten für den Deutschen Buchpreis 2021 stehen fest.

Die Jury nominierte in Frankfurt am Main sechs Titel für die Auszeichnung als "Roman des Jahres". Drei davon wurden von Männern und drei von Frauen verfasst. Auf der Shortlist stehen:



Norbert Gstrein: Der zweite Jakob

Monika Helfer: Vati

Christian Kracht: Eurotrash

Thomas Kunst: Zandschower Klinken

Mithu Sanyal: Identitti

und Antje Ravik Strubel: Blaue Frau.



Jurysprecher Knut Cordsen sagte, die nominierten Titel zeigten den stilistischen, formalen und thematischen Reichtum der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur.



Die Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels würdigt mit dem Preis den besten deutschsprachigen Roman eines Jahres. Der Preisträger oder die Preisträgerin erhält 25.000 Euro. Die Auszeichnung wird am 18. Oktober verliehen.