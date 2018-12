Die südkoreanische Shorttrack-Olympiasiegerin Shim Suk Hee hat jahrelange Misshandlungen durch ihren Trainer öffentlich gemacht.

Ihr Coach Cho Jae Beom habe sie regelmäßig geschlagen und beschimpft, sagte die 21-Jährige vor Gericht. Einmal habe er ihr bei dem Schlag mit einem Eishockeyschläger sogar die Finger gebrochen. Die Misshandlungen hätten begonnen, als sie sieben Jahre alt gewesen sei. Bei der Anhörung in dem Gericht bei Seoul gab sie zu Protokoll, dass die Gewalt sie zutiefst traumatisiert habe. Wenige Wochen vor den Winterspielen in Pyeongchang habe der Trainer sie derart getreten und gegen den Kopf geschlagen, dass sie gedacht habe, sie könne sterben. Bei diesem Angriff erlitt die Athletin eine Gehirnerschütterung, gewann mit der Staffel dennoch wie vier Jahre zuvor in Sotschi Olympiagold. Der Trainer hat Schläge gegen Shim und weitere Athleten bereits gestanden. In einem ersten Prozess wurde er bereits verurteilt, ging aber in Berufung. Damals hatte Shim nach eigener Aussage noch nicht den Mut, ihn zu belasten.