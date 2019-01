In Washington spitzt sich vor dem Hintergrund des sogenannten Regierungsstillstands der Machtkampf zwischen Präsident Trump und der demokratischen Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Pelosi, zu.

Trump wollte am 29. Januar im Parlamentssaal des Repräsentantenhauses traditionsgemäß seine Rede zur Lage der Nation halten. Pelosi erklärte nun, sie werde dies nicht zulassen, solange der Regierungsstillstand anhalte. Beide geben sich gegenseitig die Schuld an dem Shutdown, der nun schon 33 Tagen andauert. Hauptstreitpunkt ist die Forderung des Präsidenten, 5,7 Milliarden Dollar für den Bau einer Grenzmauer zu Mexiko in den Haushalt einzustellen. Das lehnen die Demokraten ab. Von dem Regierungsstillstand sind etwa 800.000 Mitarbeiter betroffen, die in dieser Zeit kein Gehalt bekommen. Ein Großteil von ihnen muss dennoch weiter arbeiten.