In Sibirien breiten sich die Waldbrände wieder aus.

Russlandweit brennen nach jüngsten offiziellen Angaben knapp 26.000 Quadratkilometer, was ungefähr der Fläche Mecklenburg-Vorpommerns entspricht. Rund 30.000 Quadratkilometer sind bereits verbrannt. Besonders betroffen sind die Gebiete Irkutsk, Krasnojarsk und Jakutien. Insgesamt sind den Angaben zufolge rund 4.000 Personen des Katastrophenschutzes, der Feuerwehren und des Militärs im Einsatz. Unterdessen hält die Kritik am Krisenmanagement an. Von Seiten der Generalstaatsanwaltschaft in Moskau hieß es, örtliche Behörden hätten nicht ordnungsgemäß gehandelt, um die Brände zu orten und zu löschen. Außerdem seien viele Löschmittel veraltet und unbrauchbar.