Ein russischer Wehrdienstleistender hat in einer Garnison in Südsibirien acht Soldaten erschossen.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau gab es mindestens zwei Verletzte in dem Stützpunkt in der Region Transbaikalien. Der Schütze sei festgenommen worden. Weiter wurde mitgeteilt, der junge Mann habe persönliche Probleme gehabt und einen Nervenzusammenbruch erlitten, bevor er geschossen habe.