Aus Sicht der Schriftstellerin Sibylle Berg haben viele Menschen in der Gesellschaft inzwischen ein "Gefühl der Pseudomacht" bekommen.

Sie sagte im Interview mit der "NZZ am Sonntag", das liege an der Macht der Online-Kommentare und der Tatsache, dass sich für jedes noch so seltsame Hobby eine scheinbare Masse Gleichgesinnter finden lasse. Und so überschätzten Menschen ihren Einfluss auf die Welt: "Daraus resultiert eine latente Kränkung".



Sie selbst nehme in ihrer Lebensrealität momentan eine latente oder offene Gereiztheit wahr, verbunden mit der Angst vor Verlust bei gleichzeitigem relativem Wohlstand. Die Flut von Informationen habe zu einem seltsamen Zustand geführt: Viele seien gierig nach Erregung bei gleichzeitiger Abstumpfung dem Leid anderer gegenüber.

"Lausiger Zeitvertreib", anonym Menschen zu beschimpfen

Sibylle Berg erlebt nach eigenen Worten auch selbst Beleidigungen und fragt: "Welche Frau, die sich mit ihrer Arbeit der Öffentlichkeit stellt, hat das nicht schon erlebt?" Das Äußere werde kommentiert, man werde diffamiert, und verächtlich behandelt: "Der Grad an Misogynie ist erstaunlich dafür, dass alle Männer Mütter und viele auch Töchter haben."



Berg unterstrich, sie versuche den Hass, der sich im Netz und auch im realen Leben ausbreite, eher mit der Unterstützung von Gesetzesentwürfen und Referenden zu bekämpfen, als im Netz zu wettern. Es sei ja doch eher ein lausiger Zeitvertreib, anonym Menschen zu beschimpfen.



Zitat: "Ich glaube fest daran, dass die meisten Menschen keine Freude an Hass und Beschimpfung haben und dass auch Shitstorms oft orchestrierte Angriffe auf unser Wohlbefinden sind. Bots teilen und spalten. Trollarmeen und Trollfabriken verstärken das Elend. Ist unser Leben nicht zu kurz, um sich darüber zu ärgern?"



Sibylle Berg hat zuletzt den Roman "GRM" geschrieben, in dem es um vier Jugendliche und die Themen Armut, Gewalt und Überwachung geht. Die Schriftstellerin lebt in Zürich.