Der Bundesrat debattiert heute erneut über die geplante Ausweitung der sicheren Herkunftsstaaten.

Die Bundesregierung will erreichen, dass in die Liste auch die nordafrikanischen Maghreb-Staaten und Georgien aufgenommen werden. Dadurch sollen Abschiebungen in diese Länder einfacher werden. Der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Fraktion, Thomae, rief die Grünen dazu auf, ihre Blockadehaltung aufzugeben. Menschen aus den betroffenen Ländern müssten wissen, dass sie nicht automatisch mit einem mehrjährigen Aufenthalt rechnen könnten, sagte er vor der Sitzung. Der Grünen-Politiker Trittin wies die Forderung zurück. In einem ersten Anlauf war das Vorhaben der Bundesregierung am Widerstand der Grünen im Bundesrat gescheitert.



Die Länderkammer befasst sich heute zudem mit den Kabinettsbeschlüssen zu den verschärften Mitwirkungspflichten für Asylsuchende, zum Sofortprogramm Pflege, zur Entlastung für Familien sowie zur paritätischen Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung.