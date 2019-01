Der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag von Baden-Württemberg, Schwarz, hat die Zustimmung seines Landes im Bundesrat zur Ausweitung der sicheren Herkunftsstaaten offen gelassen.

Man habe im Koalitionsvertrag zwischen Grünen und CDU vereinbart, dass man nur Ja sagen werde, wenn es für Asylanträge von besonders gefährdeten Gruppen wie Homosexuellen, Journalisten und Angehörigen religiöser Minderheiten eine sehr sorgfältige Prüfung gebe, sagte Schwarz im Deutschlandfunk. Den Entwurf der Bundesregierung werde man nach diesen Kriterien prüfen. Schwarz fügte hinzu, man könne den Sinn einer Ausweitung sicherer Herkunftsländer in Frage stellen, da die Zahlen von Migranten aus diesen Ländern ohnehin zurückgingen. Für die Grünen seien die wichtigeren Themen ein Einwanderungsgesetz, die Integration und eine Bleibeperspektive für Flüchtlinge, die eine Arbeit in Deutschland gefunden hätten.



Die Grünen sind an acht Landesregierungen beteiligt. Der Parteivorsitzende Habeck bekräftigte, es gebe für die Ausweitung der Liste auf Marokko, Tunesien, Algerien sowie Georgien keine Mehrheit in der Länderkammer. Bereits vor zwei Jahren war dort ein ähnliches Vorhaben der Regierung gescheitert. Habeck betonte, seit damals habe sich die Menschenrechtslage in den Maghrebstaaten eher verschlechtert.



Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Caffier, CDU, rief die Grünen auf, sich nicht zu verweigern. Der CDU-Abgeordnete Throm sagte, die Grünen hätten keinen moralischen Alleinstellungsanspruch. Abschiebungen seien auch für andere Parteien, für die Mitarbeiter des Bamf und für Bundespolizisten schmerzhaft.