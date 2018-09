Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl kritisiert die geplante Ausweitung der Liste der sogenannten sicheren Herkunftsstaaten.

Geschäftsführer Burkhardt bezeichnete den Gesetzentwurf der Bundesregierung als verfassungs- und europarechtswidrig. Zur Begründung sagte er in Berlin, die Menschenrechtslage in den betroffenen Ländern habe sich nicht verbessert. Die Bundesregierung will Algerien, Marokko, Tunesien und Georgien als sichere Herkunftsstaaten einstufen. Dies würde nach Ansicht von Burkhardt den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts widersprechen, wonach Sicherheit vor Verfolgung landesweit und für alle Personen- und Bevölkerungsgruppen bestehen müsse.



Mit dem Thema sichere Herkunftsstaaten befasst sich heute der Bundesrat.