Die Grünen-Politikerin Roth hat die von ihrer Partei mitregierten Länder dazu aufgerufen, im Bundesrat gegen die Ausweitung der Liste sicherer Herkunftsstaaten zu stimmen.

Die Bundestagsvizepräsidentin forderte in der "Bild am Sonntag" ein klares Votum gegen die von der großen Koalition geplante Einstufung von Tunesien, Marokko, Algerien und Georgien als sichere Länder.



Diese Staaten seien nicht sicher, sagte Roth. Dort würden Schwule, Lesben und Transgender verfolgt sowie Frauenrechte und Pressefreiheit missachtet.



Das Kabinett hatte am Mittwoch eine Ausweitung der sicheren Herkunftsstaaten beschlossen, um Asylverfahren zu beschleunigen und abgelehnte Bewerber schneller abschieben zu können.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.