Nach der tödlichen Attacke auf eine Mutter und ihr Kind am Frankfurter Hauptbahnhof haben Vertreter der Bundesregierung und der Bahn Maßnahmen für mehr Sicherheit beschlossen.

Wie die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Regierungskreise meldet, soll es mehr Sicherheitskräfte an Bahnhöfen geben. Zudem soll die Videoüberwachung ausgebaut werden. Bundesinnenminister Seehofer will morgen Einzelheiten bekanntgeben. Ende Juli hatte am Frankfurter Bahnhof ein mutmaßlich psychisch kranker Mann einen Jungen und seine Mutter vor einen einfahrenden Zug gestoßen. Das Kind am dabei ums Leben.