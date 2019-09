Bei der Bundeswehr sind nach Regierungsangaben in jüngster Zeit deutlich weniger Waffen verloren gegangen oder gestohlen worden.

Das Verteidigungsministerium führt dies auf verstärkte Sicherheitsmaßnahmen zurück. Im laufenden Jahr seien bisher eine Signalpistole und zwei Waffenteile verschwunden, erklärte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums.



In früheren Jahren waren die Verluste deutlich größer: Einem Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland zufolge meldete die Bundeswehr in den vergangenen fünf Jahren das Fehlen von 39 Waffen, darunter sechs Maschinengewehre. Die Linken-Politikerin Renner sprach von einem beängstigenden Umfang. Das Verteidigungsministerium betonte dagegen, im Verhältnis zur Gesamtzahl der Waffen in der Bundeswehr lägen die Verluste "im Promillebereich"