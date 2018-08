Sicherheitsexperten der Bundesregierung halten laut einem Bericht des Magazins "Der Spiegel" einen durch Hacker verursachten europaweiten Stromausfall für möglich.

Das Blatt zitiert aus einer Lageeinschätzung des Nationalen Cyber-Abwehrzentrums. Darin heißt es, bei einer gewissen Größe von Angriffen könnten Auswirkungen bis hin zu einem vollständigen Blackout im europäischen Verbundnetz nicht ausgeschlossen werden. In dem Dokument werden zwei Cyberangriffe auf Energieversorger in der Westukraine in den Jahren 2015 und 2016 untersucht. Die deutschen Experten beunruhigt laut dem Dokument vor allem die Qualität der Schadsoftware, die beim zweiten Angriff eingesetzt wurde. Sie sei mit "Stuxnet" gleichzusetzen, der bislang mächtigsten bekannten Cyberwaffe.