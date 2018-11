In Magdeburg sind die Innenminister der Länder zu ihrer dreitägigen Herbstkonferenz zusammengekommen.

Ein Thema ist die Verlängerung des Abschiebestopps für Syrien. Zum Auftakt sagte der Vorsitzende, Sachsen-Anhalts Innenminister Stahlknecht von der CDU, es bestehe Einigkeit, dass nach dem aktuellen Lagebericht des Auswärtigen Amtes auch keine Gefährder und Straftäter in das Bürgerkriegsland abgeschoben werden könnten. Sein niedersächsischer Kollege Pistorius, SPD, hatte sich für die Einführung eines Punktesystems für straffällig gewordene Asylsuchende ausgesprochen. Das System helfe, Intensivtäter früher zu erkennen.



Die Innenministerkonferenz soll sich auch mit den Ereignissen in Chemnitz und Köthen befassen. Sachsen-Anhalt will sich gemeinsam mit den Ländern Sachsen und Thüringen dafür einsetzen, dass überregionale, fremdenfeindliche und rechtsextremistische Netzwerke zum Beobachtungsobjekt des Verfassungsschutzes bundesweit erklärt werden.