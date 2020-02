Deutsche Sicherheitsbehörden sehen Medienberichten zufolge keine Beweise dafür, dass das chinesische Mobilfunk-Unternehmen Huawei für den chinesischen Staat spionieren könnte.

Die US-Regierung warnte die Bundesregierung kürzlich davor, Huawei am Aufbau des 5G-Netzes zu beteiligen. Washington führt dazu eigene Erkenntnisse über angebliche chinesische Abhörtechnik an. Nach Informationen von WDR, NDR und "Süddeutscher Zeitung" sind die deutschen Sicherheitsbehörden aber von den Hinweisen der USA nicht überzeugt. Mehrere Regierungsvertreter äußerten demnach am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz große Zweifel am Wahrheitsgehalt der amerikanischen Behauptungen. Die neuen Anschuldigungen gegenüber Huawei seien nicht zu überprüfen. Ein hoher Regierungsbeamter sprach den Berichten zufolge von "Propaganda".