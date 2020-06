Die frühere Bundesjustizministerin Leutheusser-Schnarrenberger hat die deutschen Behörden aufgefordert, bei Todesfällen im Polizeigewahrsam umfassender zu ermitteln.

Die oft mangelhafte Aufklärung in diesem Bereich sei unerträglich, schreibt die FDP-Politikerin in einem Beitrag für den "Tagesspiegel". Zur Debatte über Rassismus bei der Polizei erklärt Leutheusser-Schnarrenberger, in den deutschen Behörden existiere kein mit der Situation in den USA vergleichbarer systemimmanenter Rassismus. Die schiere Zahl der rassistisch motivierten Vorkommnisse und auch bestehende Probleme mit "Racial Profiling" ließen aber eindeutigen Handlungsbedarf erkennen.



Die Bundesministerien für Inneres und Justiz bereiten nach eigenen Angaben eine Studie dazu vor, in welchem Ausmaß die Polizei Menschen allein aufgrund ihrer Hautfarbe oder anderer äußerer Merkmale kontrolliert. Dieses sogenannte "Racial Profiling" ist nicht zulässig, Betroffene berichten aber immer wieder davon.