Die britische Anti-Terrorbehörde warnt vor einer Bedrohung der inneren Sicherheit durch einen ungeregelten Austritt des Landes aus der Europäischen Union.

Behördenchef Basu sagte dem "Guardian", durch einen No-Deal-Brexit würde man vom europäischen Informationssystem über Schwerkriminelle abgeschnitten. Auch Passagierdaten und die Möglichkeit, europäische Haftbefehle zu nutzen, stünden dann nicht mehr zur Verfügung.



Britische Lebensmittelhersteller wiesen unterdessen auf die Gefahr von Engpässen hin. Lieferschwierigkeiten könnten bei einigen Gütern Wochen oder auch Monate andauern, warnte der Verband "Food and Drink Federation". Verzögerungen durch Kontrollen würden dazu führen, dass frische Waren in den Lastern verrotteten, falls der Brexit Ende Oktober ohne Abkommen wirksam wird.



Der neue britische Außenminister Raab hält sich zu Gesprächen in Washington auf. Nach einem Treffen mit Präsident Trump dankte er diesem für seine Bereitschaft zu einem bilateralen Freihandelsabkommen.