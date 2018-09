Die Moschee-Eröffnung in Köln mit dem türkischen Staatspräsidenten Erdogan wird deutlich kleiner ausfallen als von den Organisatoren geplant.

Die Stadt Köln hat aus Sicherheitsgründen eine Außenveranstaltung vor der Moschee mit Tausenden Besuchern untersagt. Oberbürgermeisterin Reker sagte dazu, in der Kürze der Zeit sei von der Türkisch-Islamischen Union Ditib kein ausreichendes Sicherheitskonzept vorgelegt worden.

Erdogan wird gegen 14 Uhr in Köln erwartet und dort vom nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Laschet empfangen.



Erdogan war gestern Vormittag zu seinem Staatsbesuch in Berlin eingetroffen. Nach einem gemeinsamen Mittagessen sagte Bundeskanzlerin Merkel, es gebe nach wie vor unterschiedliche Auffassungen etwa in Bezug auf die Rechtsstaatlichkeit und die Pressefreiheit. Am Abend fand auf Schloss Bellevue ein Staatsbankett für Erdogan statt. Unterdessen protestierten in Berlin tausende Menschen gegen den Besuch.