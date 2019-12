Die US-Armee und -Marine haben ihren Soldaten die Verwendung der Video-App TikTok verboten.

Aufgrund von Sicherheitsbedenken wurde die App auf Diensthandys gesperrt, meldet CNN. Die Behörden befürchteten, dass das chinesische Videoportal eine Bedrohung für die nationale Sicherheit darstelle und zum Sammeln personenbezogener Daten amerikanischer Staatsbürger verwendet werde. Zuvor hatten mehrere US-Senatoren eine Überprüfung der App durch die Geheimdienste gefordert.



TikTok antwortete in einer Erklärung, dass die Daten aller User aus den USA auf Servern in Singapur gespeichert würden: "Unsere Rechenzentren befinden sich vollständig außerhalb Chinas und sind nicht an dessen rechtliche Vorgaben gebunden." Man garantiere, dass die Datenschutzrichtlinien eingehalten würden und man die Daten nicht an chinesische Behörden weiterleite.



Die Kurzvideo-App wurde laut New York Times allein im vergangenen Jahr weltweit mehr als 750 Millionen Mal heruntergeladen. Damit ist TikTok die erfolgreichste App der Welt.