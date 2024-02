Zahlreiche Blumen und Bilder liegen nach dem Tod Nawalnys vor der russischen Botschaft. (picture alliance / dpa / Fabian Sommer)

Menschenrechtsaktivisten berichteten von mindestens 400 Festnahmen in 36 Städten - darunter in Moskau und in Sankt Petersburg. Der russische Friedensnobelpreisträger Muratow erklärte, die Angst des Machtapparates vor einem Toten müsse groß sein, wenn sogar das Ablegen von Blumen zum Gedenken als Verbrechen angesehen werde.

Nawalnys Pressesprecherin Jarmysch teilte mit, der Leichnam werde derzeit behördlich untersucht. Sie sprach von Mord und forderte die Übergabe der sterblichen Überreste an die Familie. Die Umstände des Todes sind unklar. Der 47-Jährige war laut den Behörden in einem Straflager in der Polarregion zusammengebrochen. Dort befand sich der prominenteste Gegner von Staatschef Putin wegen zahlreicher Verurteilungen - unter anderem wegen Extremismus. Die Urteile gelten als politisch motiviert.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.