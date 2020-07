Verfassungsschutzpräsident Haldenwang hat Untersuchungen zum Thema Rechtsextremismus und Rassismus in den Sicherheitsbehörden angekündigt.

Haldenwang sagte im ZDF, er sei sehr zuversichtlich, dass im September dazu ein erstes Lagebild vorgelegt werden könne. Es gebe inzwischen so viele sogenannte Einzelfälle, dass man diese noch einmal in der Gesamtschau betrachten müsse.



Die überwiegende Mehrheit der Beschäftigten in den Sicherheitsbehörden stehe fest auf dem Boden des Grundgesetzes, betonte der Verfassungsschutzpräsident. Es gebe aber eben auch Fälle wie die Drohmails gegen die hessische Linken-Politikerin Wissler. Persönliche Daten Wisslers waren dazu von hessischen Polizeicomputern abgefragt worden.