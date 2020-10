Bundesinnenminister Seehofer stellt heute den Lagebericht zum Rechtsextremismus in den deutschen Sicherheitsbehörden vor.

Zuletzt waren Fälle bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen und Berlin bekannt geworden. Auch beim Landesverfassungsschutz in Düsseldorf gab es entsprechende Vorkommnisse. Allerdings sieht Seehofers Haus bislang keine Hinweise auf strukturellen Rassismus in der Polizei. Eine wissenschaftliche Studie dazu hat der Bundesinnenminister trotz vielfacher Forderungen abgelehnt.



Erstellt wurde der Lagebericht vom Bundesamt für Verfassungsschutz.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.