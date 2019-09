Nach einem Bericht über die zunehmende Bewaffnung der rechtsextremen Szene hat Bundesinnenminister Seehofer ein entschiedenes Vorgehen zugesagt.

Der Anstieg sei alarmierend, sagte der CSU-Politiker am Abend in Berlin. Der Rechtsextremismus sei eine große Gefahr für die freiheitliche Gesellschaft. Er sei fest entschlossen, die Sicherheitsbehörden deshalb personell sowie strukturell deutlich zu stärken und ihnen die notwendigen rechtlichen Instrumente zu geben. Zugleich betonte Seehofer, die Konfiszierung der Waffen belege den Verfolgungsdruck und zeige, dass die Behörden genau hinschauten.



Das ARD-Hauptstadtstudio hatte berichtet, bei der Aufarbeitung rechtsmotivierter Straftaten in Deutschland seien im vergangenen Jahr deutlich mehr Waffen sichergestellt worden als im Vorjahr. Die Rede es von fast 1.100, darunter Langwaffen, Kriegswaffen sowie Spreng- und Brandvorrichtungen. 2017 seien es noch weniger als 700 Waffen gewesen.